Stop Gelbison in trasferta, il Matera vince di misura: decide Delvino di testa

Stop per la Gelbison nel turno infrasettimanale, valido per la nona giornata del campionato. La squadra di Alessandro Monticciolo cade in trasferta, è il Matera ad esultare allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno con un gol in avvio di match. Dopo una breve fase di studio i padroni di casa sbloccano il risultato. Delvino, sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla trequarti, trova lo stacco giusto e, complice una deviazione, porta in vantaggio i suoi all’11’. La reazione dei rossoblù non si fa attendere con una conclusione imprecisa di Ferrante al quarto d’ora di gioco. Al 24’ Sepe si coordina in acrobazia per la botta di Ferrara da fuori, la sfera viene deviata in angolo ma l’arbitro ferma tutto per irregolarità in attacco. Passata la mezz’ora Maltese ci prova con una sassata dai venticinque metri, la sfera si perde alta sopra la traversa. Al 34’ proteste locali dopo un gol annullato ad Infantino, il direttore di gara segnala un presunto tocco di mano e sventola il giallo all’indirizzo del numero 32. Il primo tempo va in archivio con un’incornata di Delvino, questa volta il difensore mette alto. La ripresa si apre con le sostituzioni da una parte e dall’altra mentre resta in bilico il confronto, con il Matera che prova a custodire il minimo vantaggio e la Gelbison va a caccia del pareggio. In una frazione con pochi sussulti e diversi duelli in mezzo al campo, ci pensa Mokulu a rendere più interessante il secondo tempo con un tentativo al 77’ deviato in angolo da Milan. All’83’ ci prova anche Croce con un bolide che sorvola il montante difeso da Della Pina. La partita non ha altro da dire, al termine dei sei minuti di recupero la brigata di Panarelli conquista i tre punti in palio.