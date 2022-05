Maxischermo granata in Piazza della Libertà: decide il Comitato per la sicurezza

Appuntamento alle ore 9, a Palazzo di Governo: il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica si pronuncia sull'installazione del maxischermo per la visione in piazza (della Libertà) di Salernitana-Udinese. Lo stadio è sold out - una manciata di biglietti viene messa a disposizione di famelici tifosi, di tanto in tanto - e molti supporter sono rimasti senza biglietto. Da qui la necessità di raccogliere le istanze dei supporter e garantire loro una visione della partita "come allo stadio", tutti insieme.

Lo scenario

Piero De Luca, deputato PD, ha proposto questa iniziativa e l'amministrazione comunale, attraverso il sindaco Vincenzo Napoli, ha avanzato formale richiesta alla Prefettura che potrà dare l'assenso se esistono requisiti di sicurezza, convocata la Commissione provinciale di vigilanza. E' corsa contro il tempo, occorrono almeno 100 uomini, tra agenti e stward, percorsi d'accesso. La Lega Serie A deve dare autorizzazione alla trasmissione della partita in luogo pubblico, dal momento che Dazn che è licenziatario dell'evento in tv.