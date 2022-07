Djuricic è un obiettivo, Mazzocchi il rebus: il mercato della Salernitana

Filip Djuricic, trequartista di 30 anni svincolato dal Sassuolo a fine giugno, è un obiettivo di mercato della Salernitana. Lo ha espressamente richiesto l'allenatore Nicola, che sulle zolle della fantasia e dell'imprevedibilità non dispera di ricevere in regalo anche il grande colpo Yusuf Yazici.

La visita e le spine

Pirola al Check Up sostiene le visite mediche ma nel frattempo la Salernitana "tasta il polso" a Mazzocchi. Il terzino destro è sempre un obiettivo del Monza. Il giocatore ha parlato a lungo con il responsabile dell'area tecnica granata, Migliaccio, e nel frattempo il diesse De Sanctis ha dialogato con gli acquirenti brianzoli. La Salernitana considera Mazzocchi non cedibile, però ha ascoltato a distanza ravvicinata le intenzioni del Monza, disposta a riaprire la trattativa solo in presenza di un'offerta esagerata e irrinunciabile. Considera nel frattempo immotivata l'inquietudine di Mazzocchi, che appena 4 mesi fa ha firmato un contratto triennale.