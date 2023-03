Freccia granata e luci a San Siro: Mazzocchi è l'anti Leao nella tana del Milan

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, pensa a Mazzocchi dal primo minuto per fermare l'impeto di Rafa Leao, l'asso portoghese del Milan. Lunedì sera in tribuna potrebbe esserci anche il Commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini. Un motivo in più per giocare al massimo delle potenzialità e strappare di nuovo la convocazione.

Appuntamento con il Diavolo

Il Milan è ringalluzzito dalla qualificazione ai quarti di finale di Champions League: lo 0-0 conquistato in casa del Tottenham ha "protetto" la vittoria con un gol di scarto (1-0) conquistata all'andata. Vale il passaggio del turno e una ventina di milioni di bonus, da reinvestire poi nel prossimo mercato. Con tutta probabilità, il Milan ha perso Messias, ma in campo si rivedrà all'opera Leao, lo sgusciante attaccante portoghese, l'uomo in più dei rossoneri insieme a Hernandez sulla fascia sinistra. Impossibile difendersi ad oltranza contro Rafa, però Paulo Sousa pensa di contenerlo attaccandolo a propria volta, posizionando un giocatore dinamico e di corsa e facendolo giocare subito in pressing. Questo identikit porta sulle tracce di Mazzocchi: la staffetta con Sambia, dal 1' del secondo tempo a Marassi, adesso lascia il posto all'inserimento di Pako, come tutti lo chiamano, in formazione base. Il Milan fu già l'avversario di Mazzocchi nella prima gara di Nicola all'Arechi, a febbraio 2022: il pendolino napoletano illuminò la scena con due cross vincenti, prologo alla rovesciata di Bonazzoli e al colpo di testa in tuffo di Djuric. Poi ha saltato la partita di quest'anno, a gennaio, a causa dell'infortunio. Adesso è pronto, sfreccia, vuole fermare il Milan e riconquistare la Nazionale.