Mazzocchi in Nazionale, la gioia social del giocatore granata: "Il lavoro di una vita"

Come nelle favole: un terzino granata, un principe... in azzurro. Mazzocchi a Coverciano è diventato un calciatore da Nazionale: è un ragazzo di Barra, uno scugnizzo napoletano, è cresciuto a pane e pallone e adesso prende lezioni dal Ct Roberto Mancini.

Il post sui social

Pare una favola ma non per lui. Lo scrive, lo precisa. Su Instagram ha voluto pubblicare una serie di fotografie che lo ritraggono al primo giorno di scuola, in maglia azzurra. Il testo: "Tutto il lavoro di una vita per questo. Non esistono coincidenze". Poi l'hastag Nazionale, la bandiera tricolore e un cuore azzurro. "L'Italia chiamò" e lui ci è andato: fiero, orgoglioso, pure da capitano della Salernitana dopo l'assegnazione della fascia, in occasione della recente sfida di campionato al Lecce. Poi la sorpresa nella sorpresa: pronti, via ha anche ricevuto complimenti di Bonucci e di Acerbi, adesso suoi compagni di squadra, dopo la bella prestazione offerta all'Allianz Stadium contro la Juventus.