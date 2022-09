La Salernitana è nella storia: Mazzocchi debutta in Nazionale

Minuto 89, secondi 13: Pasquale Mazzocchi da Barra, terzino della Salernitana, corona il proprio sogno, mette la ciliegina. Dopo la convocazione in Nazionale, il CT Mancini gli concede il premio e lo fa debuttare in Ungheria contro i magiari.

La storia

Sullo 0-2 per l'Italia, gol di Raspadori e Di Marco, il napoletano Di Lorenzo, terzino destro, viene toccato duro da un avversario. Mancini non ha dubbi: pesca Pasqualino e lo manda in campo. È il sogno che si avvera, è storia: Mazzocchi è il primo giocatore della Salernitana a debuttare in Nazionale maggiore. L'Italia festeggia la qualificazione alla final four di Nations League e Di Marco segna il gol numero 1500 degli azzurri. Nell'almanacco, però, c'è spazio pure per una grande storia di periferia. Dal campo polveroso della Scuola Calcio Carioca alla maglia numero 17. Ne conserva due. Le regalerà al papà e al "maestro" Araimo, il mister che gli ha cambiato la vita. Mazzocchi a fine partita è stato intervistato da Raisport: "I miei familiari stanno piangendo e non vedo l'ora di raggiungerli a casa. Ho percorso una strada tutta in salita, sono cresciuto in un quartiere nel quale non è semplice emergere. Sono molto felice e ho sperato fino alla fine di essere mandato in campo dal CT Mancini. Adesso torno a casa, a Salerno: devo concentrarmi subito sul prossimo impegno. Domenica ci aspetta una partita molto difficile contro il Sassuolo".