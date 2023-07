Torta granata e bacio in ritiro per Mazzocchi: la Salernitana fa festa con Pako

"Spegni le candeline ed esprimi un desiderio". Si dice sempre così quando una persona festeggia il compleanno. Lo ha fatto anche Mazzocchi: 28 anni, maturità calcistica, finestra spalancata sul futuro. Il desiderio lo ha espresso: prima di incollarlo su una maglietta, che auspica possa ancora essere quella della Salernitana, si è occupato del desiderio. Conta "cosa" chiedere e non dove ottenerla. Mazzocchi cerca stabilità e serenità. Della Salernitana è stato il capitano, in attesa che guarisse Fazio, poi scelto come graduato in queste prime due amichevoli. Mazzocchi non ha partecipato alla seconda, quella con il Picerno: Paulo Sousa ha riservato a lui ed a Lassana Coulibaly un giro a vuoto, dopo il litigio che c'era stato. Le cose di campo nascono e muoiono in campo e così è stato.

Il mercato e la torta

Al netto del fermento - il Torino è interessato, l'Inter era interessato, prima di tutti il Monza ma ciascuno a modo proprio, nel senso che nessuno ha pareggiato la richiesta di almeno 10 milioni che la Salernitana ha avanzato - Mazzocchi nel giorno del proprio compleanno ha ritrovato il sorriso davanti ad una torta imbandita, alla candeline accese. "Tanti auguri a te" lo hanno cantato tutti ma pure una persona speciale per lui, sua moglie. Ecco la sorpresa: la signora Mazzocchi ha fatto visita al calciatore durante la cena di squadra. Hanno scattato una foto insieme, un abbraccio, un bacio. Pako ritrova il sorriso e il 29 luglio è pronto a scendere in campo contro il Frosinone.