Il giorno delle visite mediche: Botheim e Lovato sono giocatori della Salernitana

E' il giorno delle visite mediche, è il giorno della fumata bianca. Erik Botehim e Matteo Lovato, attaccante e difensore, sono i primi colpi di mercato della Salernitana. Appuntamento al centro polidiagnostico Check Up per le visite mediche, poi Davide Nicola li aspetta in Austria, nel ritiro di Jenbach, dove la squadra granata è arriovata ieri pomeriggio nmon senza difficoltà per la turbolenza meteo incontrata lungo il tragitto.

I rinforzi

Botheim ex Bodo Glimt fece prima impazzire la Roma (tre gol in Conference League) e Josè Mourinho che lo voleva tutto per sè, da giocatore giallorosso. Invece Botheim si trasferì in Russia e adesso la Salernitana lo lucida e mette in vetrina. Classe 2000, amico di Haaland e con la passione per il rap, deve assicurare un buon bottino di gol per risolvere l'asfitticità offensiva che l'anno scorso, insieme alla tenuta difensiva, è stata il punto debole della squadra granata. In difesa, invece, arriva Matteo Lovato. Giocatore di struttiura fisica possente, è uno dei giovani difensori italiani più forti. La Salernitana ha atteso qualche giorno supplementare per portarlo alla corte di Davide Nicola: c'era un flirt in corso con il Bologna, poi Lovato ha sciolto le riserve. Gli altri colpi in arrivo sono Okoli e probabilmente Pirola per la difesa, Thorsby a centrocampo, Valencia in attacco. Per la fascia sinistra, la Salernitana è in fila per Cambiaso, la pepita d'oro del Genoa che la Juventus, dopo l'investimento effettuato per rilevare il suo cartellino, potrebbe prestare per una stagione.