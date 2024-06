Bonazzoli fa gol in riva al lago: il Como pensa a lui per il ritorno in A

Il Como, neo promosso in Serie A, pensa a Federico Bonazzoli per rimpolpare la batteria degli attaccanti. Il calciatore è ritornato alla Salernitana per fine prestito dall'Hellas Verona, che non esercita il diritto di riscatto. L'obbligo sfuma, perché avrebbe dovuto non solo salvarsi con il Verona, circostanza che si è verificata proprio con la vittoria scaligera allo stadio Arechi, ma anche realizzare almeno 10 gol. Ne ha, invece, messi a segno 3, tutti pesanti, che adesso lo riabilitano agli occhi delle compagini di Serie A.

Lo scenario

Ci pensa non solo il Parma, interessata anche a Maggiore, oppure la Cremonese, che attende l'esito della finale playoff contro il Venezia, ma soprattutto il Como. Nelle file lariane c'è anche Simone Verdi, vecchio amico di Bonazzoli. Diventò virale, tempo fa, una loro fotografia al termine di una partita che li contrapponeva da avversari, allo stadio Arechi. Come fanno i ragazzini, decisero di consumare insieme fette di pizza sotto il tunnel degli spogliatoi. Adesso Iervolino spera che il corteggiamento del Como possa diventare presto un affare di mercato. Il trasferimento del giocatore garantirebbe un risparmio di 1,5 milioni netti di ingaggio.