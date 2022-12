Porte girevoli: la Salernitana cerca un sostituto dell'infortunato Sepe

La risonanza magnetica ha indicato la strada di mercato: la priorità è il portiere, perché Sepe dovrà stare lontano dai pali granata per almeno due mesi. La lesione muscolare che si è procurato al polpaccio destro è di grado elevato. La Salernitana gli ha fatto iniziare il protocollo riabilitativo ma è chiaro che in questo momento il ds De Sanctis ha avviato un giro d'orizzonti, alla ricerca del nuovo titolare.

Il taccuino

E' zeppo di indicazioni. Sul primo rigo ci sono Gollini e Berisha. Gollini è il portiere in uscita dalla Fiorentina, ma di proprietà dell'Atalanta. Con la società bergamasca, che invierà a breve anche Zortea, i rapporti sono ottimi. Berisha, invece, è il portiere più esperto, 33 anni, in esubero al Torino, richiesto anche da due club di Serie B (Como e Reggina). La Salernitana ha puntato i fari innanzitutto su questi due obiettivi. Più defilato c'è Radu che è stato proposto, ma che è stato protagonista di un avvio di stagione incerto a Cremona, facendo il paio con l'errore grave che a Bologna costò all'Inter uno spicchio di Scudetto, l'anno scorso. Un portiere molto bravo è Cragno, che il Cagliari ha prestato al Monza. In Brianza è chiuso da Di Gregorio, che ha conservato i galloni da titolare dopo l'avvento di Palladino in panchina ed i buoni risultati ottenuti dalla squadra. A molte società piace Cragno ma devono ereditare la clausola che il Cagliari ha fatto sottoscrivere al Monza in occasione del prestito: c'è l'obbligo di riscatto a cifre importanti, in caso di salvezza.