Il mercato degli attaccanti: il Verona propone Kevin Lasagna alla Salernitana

Il Verona ha l'accordo con Kastanos, che la Salernitana valuta 2 milioni. Il ds degli scaligeri, Sogliano, vorrebbe dimezzare l'esborso e prova ad inserire nella trattativa anche una contropartita tecnica. Nelle prossime ore incontrerà Petrachi e ha intenzione di proporgli l'attaccante Kevin Lasagna, che a Verona è in sovrannumero.

Il profilo e le riflessioni

Lasagna ha 31 anni (ne festeggerà 32 a novembre), è un giocatore che negli anni ha trovato poco spazio in Italia, chiuso al Verona prima da Djuric, poi da Henry, infine dall'esplosione di giocatori con altre caratteristiche, ad esempio Noslin. Lavora d squadra e sono anche abbastanza lontani i tempi del Carpi, quando segnava molti gol. Un paio a stagione è la sua media, adesso. Petrachi riflette già sotto questo aspetto. Il secondo riguarda il suo ingaggio alto. Non a caso, il Mantova che lo teneva d'occhio per la stagione del ritorno in B ha poi deciso di ritirarsi dalla coraa. Resta un esubero per l'Hellas e ovviamente Sogliano tende a proporre un buon giocatore che cova dentro di sé la rabbia di chi vuole rilanciarsi. E' reduce dall'esperienza al Karagumruk, in Turchia. Il suo ingaggio oneroso necessiterebbe di una compartecipazione, altrimenti sarà molto difficile piazzarlo in Serie B. Il ds della Salernitana ci pensa ma tiene d'occhio soprattutto De Luca, attaccante della Sampdoria che l'anno scorso in blucerchiato ha segnato 10 gol. Non gli saranno sfuggite neppure le motivazioni di Alfredo Donnarumma, che ha partecipato al sogno promozione del Catanzaro svanito in semifinale e che adesso si ritrova sprofondato in C con la Ternana, dov'è tornato per fine prestito.