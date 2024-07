Mercato in uscita: la Salernitana ha due richieste per il centrocampista Lassana Coulibaly

C'era una volta il faro del centrocampo della Salernitana. Ci sarebbe ancora per Martusciello, ma Lassana Coulibaly è un giocatore in uscita dalla Salernitana e che cerca nuovi stimoli in Serie A, complice anche il suo ingaggio di oltre 1 milione.

Le offerte

Due squadre hanno chiesto informazioni al direttore sportivo dei granata, Gianluca Petrachi. La prima è l'Empoli. Con i toscani, l'uomo mercato del cavalluccio marino ha parlato solo di cessione a titolo definitivo e ha fatto il prezzo del cartellino: 3 milioni. Petrachi non valuta soluzioni in prestito. Il Cagliari, invece, alla stregua di quanto è accaduto per Kastanos con il Verona che offre Kallon, ha provato ad attenuare l'esborso inserendo nella trattativa anche alcune contropartite tecniche. Il Cagliari propone uno tra il trequartista Gaston Pereiro, che rientra sull'isola per fine prestito dopo la retrocessione con la Ternana, e il difensore centrale greco Christos Kourfalidis (‘02), appena rientrato dal prestito alla Feralpisaló e nel giro dell’U21 ellenica.