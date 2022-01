Mercato, la Salernitana accelera: vicinissimi anche Mousset e Radovanovic

Il direttore sportivo Sabatini mette il turbo: la squadra è stata rivoltata come un calzino. Ingaggiato Fazio, annuncio ufficiale, il dirigente granata ha definito anche l'ingaggio di un attaccante e di un altro centrocampista. Si tratta di Mousset dello Sheffield e di Radovanovic del Genoa.

I colpi

Lys Mousset, proveniente dallo Sheffield United, è un attaccante francese. Arriverà in prestito fino a fine stagione con opzione di rinnovo fino a giugno 2023 in caso di salvezza. Radovanovic, invece, si sta svincolando dal Genoa. Accordo triennale e ingaggio che è legato alla categoria: in A percepirà 600mila euro, la metà in caso di malaugurata retrocessione in Serie B.