Sabatini a passo di Bersagliera: firma Ederson, primo allenamento per Verdi in granata

"Presto, perché è già tardi": è tutto qui, in un gioco di parole, lo stato d'animo di Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana. gli fanno compagnia le sigarette e una clessidra: vuole completare il mercato subito tra oggi e domani, per consegnare all'allenatore Colantuono una rosa completa e competitiva in vista del ritorno in campo, contro lo Spezia.

Gli affari definiti

Simone Verdi, trequartista-seconda punta, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Torino. E' a Salerno da ieri: prima il passaggio in sede per le ultime pratiche burocratiche e poi l'allenamento al centro sportivo Mary Rosy. Ederson centrocampista brasiliano, approda in granata a titolo definitivo per sei milioni di euro. Arriverà dal Cska anche Bohinen, centrocampista. Fazio si libera dalla Roma e firma un biennale.

Le trattative

Restano da ingaggiare almeno un altro difensore e certamente due attaccanti. Per la difesa, le piste calde conducono a Izzo (Torino, lo cerca con insistenza anche il Cagliari) e al rumeno Dragusin (Sampdoria, di proprietà della Juventus). In attacco occorono i gol. La Salernitana ha chiesto Kaio Jorge in prestito alla Juventus. Sul taccuino ci sono anche Zarate e Destro. Djuric resterà in granata. Non lo farà Simy: promesso sposo del Parma.