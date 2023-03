La Salernitana sonda il mercato intercontinentale: tre osservatori granata fanno tappa in Sudamerica

Un viaggio di tre settimane alla ricerca - chissà - del nuovo Retegui. La Salernitana ha programmato un viaggio di tre settimane in Argentina. Cerca talenti da poter poi sottoporre all'attenzione del direttore sportivo De Sanctis e dell'allenatore Paulo Sousa. La delegazione, composta da tre osservatori, ha osservato una dozzina di partite e diversi prospetti.

Gli obiettvi

E' evidente che la Salernitana nei prossimi mesi dovrà cercare il suo nuovo Re Mida, il nuovo Dia. Boulaye, che ha segnato anche in Nazionale, sarà riscattato a fine giugno per 12 milioni di euro e poi sarà destinato alla ricca Premier League oppure a qualche italiana che sarà disposta a spendere una ventina di milioni di euro. Poi Paulo Sousa chiede un regista: "Mi piace comandare il gioco", ha sempre detto. Difficilmente toccherà a Bohinen (che piace alla Fiorentina) o solo a Bohinen (se la Salernitana decidesse di non cederlo) svolgere queste mansioni. Paulo Sousa chiede per il ruolo un centrocampista raffinato come il norvegese Emil, ma molto più dinamico e veloce.