Salernitana, ceduto Belec: il portiere si trasferisce all'estero

La Salernitana si congeda dal portiere Vid Belec: ha firmato con l'Apoel Nicosia, si trasferisce a Cipro a titolo definitivo e ha sostenuto le visite mediche. Tra i pali granata restano Sepe e un portiere under che dovrà essere ingaggiato. Fiorillo farà da jolly, pronto a subentrare all'occorrenza.

I fatti

Belec era stato fortemente voluto da Fabrizio Castori, l'allenatore protagonista della promozione in Serie A che lo avrebbe voluto adesso con sé in Umbria, a Perugia. La scorsa stagione, complice l'arrivo in granata di Sepe, l'estremo difensore sloveno ha perso il posto da titolare, anche se poi è stato utilizzato nella partita decisiva contro l'Udinese.