Resta aperto il mercato degli svincolati: la Salernitana può battere un colpo

La parola d'ordine è "ricalcolo". Come un tom-tom in strada, la Salernitana adesso batte le piste del mercato degli svincolati: ha facoltà - non è un obbligo - di cercare un terzino, un cursore di fascia. Piaceva Lund dell'Hacken: il direttore sportivo De Sanctis ha anche trattato il suo ingaggio ma poi occorreva un prestito con diritto di riscatto e la Salernitana ha fatto altre scelte. La sterzata su Verdi, poco dopo la decisione di mollare Cabral (si è trasferito poi in prestito al Real Valladolid), aveva anche messo a disposizione dell'operatore di mercato un budget extra, circa un milione di euro. Il blocco del tesseramento di Verdi ha cambiato i piani, nel senso che la Salernitana non ha tesserato il trequartista/fantasista e nel contempo ha deciso di lasciare una casella vuota in lista, previa esclusione di Radovanovic.

Gli svincolati

L'impossibilità di arrivare a Verdi rende automaticamente indisponibile il budget extra o c'è possibilità di investirlo comunque su un altro giocatore? La Salernitana pone a se stessa questa domanda, ancor prima di porla al proprio patron, Danilo Iervolino. Il nocciolo della questione è comprendere se si può fare a meno di un laterale, in attesa che torni Mazzocchi (5 marzo, a Genova, data cerchiata in rosso) o se, invece, sia opportuno comunque cautelarsi, tenuto conto che Bradaric è diffidato, dunque a rischio squalifica. Nel caso in cui Bradaric pagasse dazio prima del rientro di Mazzocchi, la Salernitana a sinistra dovrebbe schierarsi con uno tra Pirola (altre caratteristiche, non proprio da laterale di difesa a quattro), Sambia e Candreva. Se fosse Sambia, Daniliuc dovrebbe a propria volta essere utilizzato a destra, oppure Daniliuc al centro e Bronn come terzino bloccato. La girandola di cambi interni ad una difesa che ha da poco ritrovato un minimo di solidità indurrebbe ad una valutazione su un laterale in più, da reperire attingendo al mercato degli svincolati. Tra gli altri, è disponibile Sime Vrsaljko, croato, 31 anni. Si è svincolato a novembre dall'Olympiacos.