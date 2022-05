Salernitana, messaggio di Nicola ai giocatori: "Credete in voi stessi"

Il calcio di rigore sprecato, le lacrime di Perotti, la delusione dei tifosi. Il capitolo salvezza resta aperto, occhi spalancati sulla conclusione del turno di campionato. Con un lungo post su Facebook, però, l'allenatore della Salernitana, Davide Nicola, ha voluto fare coraggio alla squadra spronandola a guardare al futuro a testa alta e con fiducia.

Il messaggio

"Ciò che sentite lo percepisco bene, i nostri cuori battono all’unisono - ha scritto Nicola rivolgendosi ai giocatori - Buttiamo ciò che non serve, affrontiamo quest’ultima fatica, continuiamo a lottare. Ce la stiamo giocando alla grande. Perché voi siete grandissimi! Abbiate fiducia in voi stessi, cari ragazzi, e in questo bellissimo sport. Ovunque andremo, qualunque cosa faremo, sarà con la nostra gente. Tutti insieme, verso l’obiettivo. Forza Salerno e forza Salernitana! ".