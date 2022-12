Il calcio dice addio a Sinisa Mihajlovic: c'è anche la Salernitana presente ai funerali

Campione, uomo coraggioso, indimenticato calciatore e allenatore, avversario della leucemia. La malattia ha vinto ai tempi supplementari e oggi la Serbia e l'Italia, strette in un ideale abbraccio, accompagnano Sinisa Mihajlovic nell'ultimo viaggio terreno. Il Bologna, l'ultima squadra che ha allenato, è presente al gran completo nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma, dove si svolgono i funerali.

Il saluto dei granata

In rappresentanza della Salernitana c'è anche il direttore sportivo Morgan De Sanctis. Il giocatore Ivan Radovanovic, connazionale di Mihajlovic, è stato allenato da Sinisa in Nazionale. Presenti ex compagni di squadra, politici, amici, tifosi. Dalla premier, Giorgia Meloni, al presidente del Senato, Ignazio La Russa, ma anche l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, e il presidente della Lazio, Claudio Lotito: migliaia di persone hanno raggiunto la sala della Protomoteca del Campidoglio, rimasta aperta domenica 18 dicembre fino alle ore 18, per una preghiera davanti al feretro di Mihajlovic.