Sospiri granata: Mikael rifiuta destinazioni in Messico e Argentina, Petrachi riflette

Mikael è in Brasile, aspetta, non smania, è in una sua dimensione tutta sua, tutta da decifrare. Lo farà a breve la Salernitana, che in questo fine settimana valuterà ogni scenario possibile, anche quello più drastico, nell'ambito dei corretti rapporti sindacali club-atleta. Persistono dubbi tecnici e sulle condizioni atletiche dell'attaccante brasiliano: sono dubbi granata e anche di qualche acquirente che ha avuto approcci con gli intermediari ai quali la Salernitana ha demandato la gestione del caso-Mikael, nel tentativo di trovargli una squadra.

Lo scenario

In Brasile, il Santos non ha ancora trovato la sua punta. C'era stato un sondaggio già a marzo i fili del contatto sarebbe stati riallacciati ma è tutto potenziale. Per due motivi: il Santos è nel frattempo retrocesso e poi vorrebbe vedere anche all'opera un giocatore del quale si sono perse le tracce e che in questo è anche alla ricerca di un suo agente, dopo la separazione dal vecchio procuratore. Ecco perché la Salernitana, tra le varie ipotesi, non tralascia quella di richiamarlo anche alla base. Se la soluzione trasferimento non si appalesa subito, deve ovviamente richiamarlo alla base per dovere contrattuale, ma nello stesso tempo chiama a sé Mikael anche per valutare dal vivo il suo stato di forma e a questo punto esercitare anche un proprio diritto contrattuale di assicurarsi la migliore prestazione e il migliore comportamento da atleta. In queste settimane, ci sono state anche sterzate verso il Messico (due società di dimensioni medio-piccole lo avevano sondato) e dall'Argentina, dove il Tigre ha chiesto informazioni. Mikael, però, nicchia, è scettico. La Salernitana è assai indispettita.