San Siro di notte: comincia la prevendita dei biglietti per Milan-Salernitana

Luci a San Siro: la Salernitana farà visita al Milan in posticipo, il 13 marzo, com'era capitato allo stadio Bentegodi contro il Verona. Poteva essere una serata di gala, ma per i granata sarà solo una ulteriore battaglia sotto la luce dei riflettori. Dia e compagni giocheranno In casa dei campioni d'Italia in carica, prossimi aa scucirsi lo scudetto dal petto, complice la stagione monstre del Napoli.

Lo scenario e la biglietteria

Il Milan allenato da Stefano Pioli sarà reduce dalla notte di Champions, il ritorno degli ottavi in casa del Tottenham. La Salernitana, di contro, dovrà affrontare a breve la partita casalinga contro il Monza e soprattutto sarà attesa dallo snodo degli snodi, il 5 marzo a Genova contro la Sampdoria, nello stesso giorno dello scontro diretto Spezia-Verona. Poi ci sarà il Milan: una partita dentro l'altra, come in un effetto matrioska. Ci sono oltre 4mila biglietti a disposizione dei supporter granata nel terzo anello verde dello stadio Meazza, sopra la curva Nord che di solito è covo dei tifosi dell'Inter nelle partite casalinghe. Con i supporter del Milan il rapporto è diverso: il 4 gennaio è volato qualche fischio tra curve ma non c'è belligeranza. Il costo dei tagliandi è 14 euro più diritti di prevendita su Vivaticket. E' necessario esibire la fidelity card della Salernitana.