A casa del "Diavolo", Salernitana contro Milan: Colantuono chiede l'impresa

"Domani ci attende un'altra gara difficile sulla falsariga di quella giocata contro la Juventus. Affrontiamo una squadra fortissima, che palleggia molto bene e che ti costringe a giocare in un certo modo. Dovremo essere bravi a ripartire bene e a sfruttare le occasioni che si presenteranno. Dalla squadra mi aspetto l'atteggiamento giusto per mettere in difficoltà i nostri avversari". Queste le parole del tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono, alla vigilia del match in trasferta contro il Milan.

La difesa del mister

Per Colantuono "in questo momento di difficoltà, i ragazzi si stanno dimostrando encomiabili, dal punto di vista della disponibilità: si adattano a tutte le situazioni, anche a gara in corso. Pure chi non è al massimo della condizione fisica ha sempre voglia di dare il proprio contributo e dimostra grande partecipazione e attaccamento".

Il match

Il Milan è secondo in classifica, ad un punto dal Napoli. Ha perso il difensore Kjaer per infortunio al ginocchio ma recupera Romagnoli. In attacco, pronti Ibrahimovic, Messias. 4500 cuori granata al seguito della Salernitana, compresi quelli che hanno acquistato negli altri settori.