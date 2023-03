La Salernitana nella Scala del calcio: il Milan fa turnover ed i granata sperano, le formazioni

La Salernitana indossa l'abito elegante e spera che luccichi novanta minuti più recupero, sotto i riflettori di San Siro. A Milano, nella Scala del calcio, in uno stadio vecchio per il calcio business ma intriso di storia e sempre affascinante, i granata dovranno offrire la migliore prestazione della stagione per uscire indenni dalla sfida ai campioni d'Italia in carica. Stefano Pioli, ex di turno e allenatore dei rossoneri, darà riposo ad alcuni calciatori reduci dall'esaltante partita di Londra contro il Tottenham, che è valsa la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Paulo Sousa, invece, replica con Dia e Mazzocchi dal primo minuto. Si comincia alle ore 20.45.

Le formazioni

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori; Saelemaekers, Bennacer, Tonali, Theo Hernandez; De Ketelaere, Leao; Giroud. In panchina: Tatarusanu, Gabbia, Thiaw, Florenzi, Dest, Calabria, Bakayoko, Vranckx, Krunic, Adli, Pobega, Diaz, Rebic, Origi, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, L. Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. In panchina: Fiorillo, Sepe, Lovato, Sambia, Bohinen, Nicolussi Caviglia, Iervolino, Crnigoj, Kastanos, Vilhena, Botheim, Bonazzoli, Valencia. Allenatore: Paulo Sousa.

ARBITRO: Federico La Penna di Roma.