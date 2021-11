Esodo a San Siro: è già vigilia di Milan-Salernitana, assalto alle ricevitorie e sold out vicino

Squadra in casa

Squadra in casa Milan

I tifosi della Salernitana stamattina si sono messi in fila per assicurarsi il prezioso tagliando di secondo e terzo anello verde, settore ospiti. Il 4 dicembre, l'ippocampo ritornerà in casa del Milan, nello stadio dove 23 anni fa sfiorò il colpaccio. Del Grosso realizzò un gol da cineteca e cominciò a correre all'impazzata, con un'esultanza "alla Tardelli". Poi i diavoli rossoneri ribaltarono. E' la Scala del calcio, è lo stadio dell'immenso Gianni Rivera, del Paròn Nereo Rocco, di Gre-No-Li (contrazione di Gren, Nordahl e Liedholm) ma anche degli olandesi che hanno scritto la storia del Milan, nell'èra Berlusconi. E' lo stadio dove adesso il Milan di Pioli (la Salernitana fu la sua prima panchina, nel calcio dei grandi) cercherà di nuovo l'assalto allo scudetto. Nessuno vuole perdere l'appuntamento tanto atteso, soprattutto i tifosi della Salernitana.

La prevendita

Ci sarà un nuovo esodo, come al solito. I biglietti a disposizione erano poco più di 3mila ma sono stati quasi tutti polverizzati. Ne mancano ancora 300, 400 ma è plausibile che vengano esuariti entro fine giornata. I biglietti possono essere acquistati in tutti i settori perché non ci sono limitazioni ed i tifosi della Salernitana lo hanno già fatto. Il costo del tagliando settore ospiti è 14 euro, che diventa 16,50 euro con i diritti di prevendita VivaTicket.