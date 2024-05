Ultima partita in casa del Diavolo: ecco quando si gioca Milan-Salernitana

Milan-Salernitana sarà giocata sabato 25 maggio alle ore 20.45. L'ultima partita del campionato, che per i granata vale solo per la gloria e per il Milan, invece, serve a separarsi dall'allenatore Pioli e dall'attaccante Giroud che passa in Mls, si stacca dalla collocazione domenicale. La Lega Serie A, infatti, l'ha riservata alle squadre in lotta per la salvezza.

Lo scenario

In quattro cercheranno di evitare il terzultimo posto che condannerebbe alla retrocessione: il Verona domenica 26 maggio alle ore 20.45 sfiderà l'Inter, poi lo scontro diretto tra Frosinone e Udinese, infine l'Empoli di scena allo stadio Castellani contro la Roma. L'ultima gara del campionato sarà anche il gong di una stagione disastrosa, nella quale la Salernitana è di fatto retrocessa già a febbraio. Non resta che rimboccarsi le maniche, dunque, e programmare il prossimo campionato di Serie B. La Salernitana, da retrocessa in cadetteria, beneficerà anche di un paracadute che oscilla tra 20 e 25 milioni. Sarà di 20, se non retrocederà il Frosinone. Nel caso in cui si materializzasse il capitombolo dei ciociari, alla Salernitana spetteranno 25 milioni per la ripartenza. Molto dipenderà, però. dalla vendita dei cartellini di Dia, Pirola, Coulibaly, Tchaouna e Bradaric. Prosegue il dialogo tra il presidente Iervolino e terzi interessati alle quote azionarie della Salernitana. E' in corso la due diligence con Brera Holding e con un fondo americano, che hanno avuto accesso a documentazione granata per conoscere lo stato di salute economico-finanziario del club. Ogni ipotesi resta sul piatto: il presidente Iervolino potrebbe cedere le quote azionarie, riconfermare il proprio impegno da patron granata oppure decidere di investire a propria volta nel fondo.