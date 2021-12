A San Siro c'è Milan-Salernitana, Ribéry contro Ibrahimovic: le formazioni

Franck Ribéry contro Zlatan Ibrahimovic, il capitano della Salernitana contro l'eterno "giovanotto", che a 40 anni trascina la squadra di Pioli verso l'assalto allo scudetto. Ibrahimovic, centro di gravità del Milan, potrebbe giocare uno spezzone di gara e fare turnover. Ribéry, invece, annoda la fascia al braccio e sarà davanti ai compagni, nella Scala del calcio.

I precedenti

Il francese a San Siro ha già segnato: 29 settembre 2019, secondo gol italiano, maglia della Fiorentina e applausi a scena aperta da parte del pubblico. Oggi, invece, a poche ore da Milan-Liverpool ed a pochi giorni da Sant'Ambrogio, tanto caro ai milanesi, Ribéry e la Salernitana tentano il blitz, il colpaccio, l'imboscata. Al cospetto di un'altra corazzata, dopo la Juventus, non ci sono molti strumenti a disposizione per provare a rastrellare qualche punticino, se non l'ardore, la concentrazione e soprattutto il cinismo sottoporta. Ranieri ha colpito il palo contro la Juventus, poi la partita è proseguita sui binari della Vecchia Signora. Ormai vicina non solo al giro di boa ma anche alla inevitabile cessione societaria, la Salernitana scruta l'orizzonte ma il campo le impone concretezza. Colantuono utilizzerà due punte e il trequartista a sostegno. Poi dietro Ribéry cominciano i guai: Capezzi non è al top e neppure Obi, Lassana Coulibaly sta giocando senza soluzione di continuità alla stregua di Veseli. Si è fermato anche Gagliolo.

Le formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bakayoko; Saelemaekers, Dìaz, Leao; Pellegri. In panchina: Tatarusanu, Mirante, Bennacer, Ballo-Touré, Tonali, Ibrahimovic, Conti, Kalulu, Maldini, Messias, Krunic, Gabbia. All: Pioli

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Veseli, Gyömbér, Bogdan, Ranieri; Kastanos, Di Tacchio, L. Coulibaly; Ribéry; Djuric, Bonazzoli. In panchina: Fiorillo, Guerrieri, Jaroszynski, Schiavone, Obi, Kechrida, Simy, Capezzi, Delli Carri, Vergani. All: Colantuono.

Arbitro: Giua di Olbia. (Gamal/Miele. IV: Dionisi). Var: Orsato (Tolfo).

Diretta: Dazn