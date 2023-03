La carica di Mazzocchi: davanti a settantamila spettatori, Pako vuole riconquistare la Nazionale

Ci sono partite così speciali che non basta una notte per sognarle. Milan-Salernitana è una di queste e Mazzocchi l'aveva immaginata come trampolino, data del definitivo ritorno, dell'esplosione di corsa e muscoli dopo mesi trascorsi a pedalare sulla cyclette per aiutare il ginocchio operato. Ha messo minuti nel carburatore: dopo lo scampolo di gara contro il Monza e il secondo tempo di Genova contro la Sampdoria, adesso è pronto a "debuttare" di nuovo come titolare.

Lo scenario

In casa del Diavolo farà molto caldo. Dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League e dopo i risultati a favore, nel weekend, il popolo rossonero soffierà fortissimo alle spalle del Milan: attesi settantamila spettatori ma anche una macchia granata (2mila supporter al seguito). Il Milan è rimasto ad osservare i risultati delle altre big: l'Inter ha perso in trasferta a La Spezia, la Roma è stata battuta in casa dal Sassuolo e la Lazio ha impattato a Bologna. Dunque la squadra di Pioli insergue contro la Salernitana la vittoria che le consentirebbe di proiettarsi al secondo posto, sebbene in condominio con l'Inter. Ci sono motivazioni molto forti anche su sponda granata, personali e di classifica: il terzino Mazzocchi incrocerà Leao e Hernandez e vuole di nuovo sbalordire il ct Roberto Mancini. In tribuna, infatti, dovrebbe esserci anche il selezionatore degli azzurri. Può essere la partita-trampolino e Pako, che da ragazzino aveva come idolo calcistico l'interista Zanetti, la vive come un piccolo derby, si autoricarica, non vuole steccare. L'esame sarà difficilissimo: dopo aver vinto il ballottaggio con Sambia per l'impiego dal primo minuto, adesso dovrà fronteggiare i due pendolini del Milan. Leao e Theo Hernandez sulla fascia sinistra sono l'arma in più del Milan. "Giocano esterno-interno, come il fustal", ha detto Paulo Sousa. In questa ostica sfida in velocità, Mazzocchi dovrà essere aiutato, protetto. L'allenatore lo ha già detto: "A prescindere da chi giochi, nessuno può fronteggiare una situazione da uno contro tre". Dunque servirà il migliore Coulibaly e, all'occorrenza, potrebbe dare una mano anche Candreva.