Onda granata: Salernitana scortata a San Siro da 4000 tifosi, poi scatta la prevendita per l'Inter

Circa 4mila tifosi saranno presenti a San Siro per inseguire un sogno, insieme alla Salernitana. Nel terzo anello verde (ma non solo lì), settore ospiti, ci saranno gli ultras della curva Sud Siberiano ed i club del Nord, da Milano a Bologna, senza dimenticare Modena e il Nordest. Salerno è nel pallone e ci resterà fino a fine campionato, a prescindere. Altrimenti non sarebbe "Ammore overo", come ha ricordato la sontuosa scenografia della curva Sud Siberiano, esibita nella partita casalinga contro la Juventus. C'è fermento anche per l'inizio della prevendita dei tagliandi di Salernitana-Inter.

Gli orari

Allo stadio Arechi, il 17 dicembre, arriveranno i campioni d'Italia in carica, guidati da Simone Inzaghi. Sarà un segno del destino rivederlo a Salerno: doveva allenare la Salernitana ed aveva già riempito il trolley, qualche anno fa, poi Bielsa non accettò più la panchina della Lazio e Inzaghi fu richiamato a Formello. Da lì spiccò il volo. Adesso, alla guida dell'Inter, raccoglie l'eredità pesante e allena con lo scudetto sul petto. Sarà l'ennesimo testa-coda del campionato, dopo le partite contro Juventus e Milan e la trasferta di Firenze. Salerno è nel pallone e comunque vada comincerà l'assalto ai biglietti. VivaTicket attiverà la prevendita il 6 dicembre alle ore 9 per i possessori di tessera del tifoso, Granata Card, in prelazione. L'8 dicembre, dalle ore 9, la vendita sarà invece libera, dunque aperta a tutti.