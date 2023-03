Rinascita Salernitana nella Scala del calcio, la voce dei tifosi: "Granata strepitosi"

Un capolavoro nella Scala del calcio, una recita da campioni sul palco dei campioni, proprio come aveva sognato e auspicato Paulo Sousa. Il punto conquistato a San Siro dalla Salernitana vale una tonnellata, come ha scritto sui social uno dei protagonisti, Kastanos, subito dopo la partita. Giocare alla pari con i campioni d'Italia e addirittura recriminare al 96' dà l'esatta proporzione del cambiamento della squadra, plasmata dal suo nuovo allenatore portoghese. C'erano oltre duemila tifosi nel terzo anello verde dello stadio milanese. A fine partita hanno fatto rimbombare decine di volte il nome Salerno. La Salernitana è Salerno e Salerno è la Salernitana: in quel coro c'erano orgoglio, appartenenza, il sapore del pareggio che è più di una vittoria.

La voce dei tifosi

Mario De Rogatis: "E' un risultato storico, prestigioso, portato a casa con grandi meriti, con una difesa attenta e buone ripartenze, anche se talvolta condite da qualche errore di troppo in fase di possesso palla. Ma ho visto grinta, personalità e, soprattutto, il ritorno di Dia, che fa sempre la differenza. Praticamente una domenica perfetta, col Verona bloccato in casa ed il ritorno nella mischia di Empoli e Lecce, in evidente calo atletico. Con questi risultati si abbassa ulteriormente la quota salvezza". Mimmo Rinaldi: "È storia: primo punto a Milano. Che partita tosta, come piace a me: cavc e cazzotti, grinta, rabbia e forse qualche rimpianto. Nel primo tempo potevamo raccogliere qualcosa di più. Bravi tutti. Sant'Ochoa ci ha messo i suoi guantoni su questo punto, Bradaric impressionante. Pensiamo al Bologna. Le distanze dal terz'ultimo posto sono invariate". Antonio Positano: "La Salernitana ha indossato finalmente l’abito da sera. Buona prestazione ed abbiamo interpretato la partita come non ci succedeva da molto tempo. Ho visto una squadra con un gioco ed una intensità che non ci appartenevano. Ochoa superlativo e Gyomber monumentale. Avanti così". Paolo Toscano: "Abbiamo ottenuto un ottimo punto in chiave salvezza e forse meritavamo anche la vittoria. Finalmente scendiamo in campo con il giusto atteggiamento e con la voglia di vincere le partite. Credo che giocando in questo modo non avremo difficoltà a salvarci". Ciro Troise: "Abbiamo giocato alla pari contro una squadra che è ai quarti di Champions League. Ochoa ancora una volta decisivo. Ottimo Bohinen, la rete del pareggio è anche merito suo. Un punto in più, una gara in meno, la salvezza si avvicina".