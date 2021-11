Mini abbonamenti, la Salernitana invita all'adunata: ecco quanti ne sono stati venduti

C'è tempo fino al 15 novembre per acquistare i mini carnet che daranno la possibilità di assistere alle tre prossime gare casalinghe della Salernitana. Al momento, ne sono stati venduti 4246. Lo comunica il club dell'ippocampo nel report di oggi, sabato 13 novembre.

L'invito all'adunata

Attraversoo una nota stampa, la Salernitana ha anche ricordato che mancano poche ore alla conclusione della sottoscrizione dei mini abbonamenti validi per le gare rimanenti del girone d’andata: Salernitana – Sampdoria (in programma il 21 novembre alle ore 15:00), Salernitana – Juventus (in programma il 30 novembre alle ore 20:45) e Salernitana – Inter (in programma il 17 dicembre alle ore 20:45). "Si ricorda - ha aggiunto la società - che i mini abbonamenti sono in vendita esclusivamente nei punti vendita abilitati VivaTicket sul territorio nazionale mentre non è possibile acquistarli online. La vendita terminerà alle ore 23:59 del 15 novembre".