Effetto Juventus: ultimo giorno di mini abbonamenti, la Salernitana registra incrementi nelle ricevitorie

Mancano pochi giorni a Salernitana-Sampdoria ma soprattutto mancano "appena" due settimane all'arrivo della Juventus allo stadio Arechi. E' la Vecchia Signora del campionato di Serie A, è la più blasonata, ci sono Dybala in campo e Max Allegri in panchina. La partita è finita nel trittico di gare acquistabili con mini carnet.

Incremento

La Salernitana, nelle ultime ore, ha registrato un sensibile inceremento delle vendite, andato avanti anche nel fine settimana. In ricevitoria sono arrivati acquirenti provenienti da Potenza e anche dalla provincia di Avellino, in particolare da Montoro e da Solofra, Ariano Irpino. La sfida alla Juventus è in programma il 30 novembre allo stadio Arechi, è la seconda del mini carnet (l'ultima contro l'Inter, il 17 dicembre) e fa seguito in calendario alle partite contro la Sampdoria, il 21 novembre, ed a Cagliari, il 26 novembre.