La Salernitana fa visita al Monza di Berlusconi, parla Nicola: "Non vogliamo deludere"

A Monza andrà in scena l'ultima partita del 2022 in campionato. Poi la Serie A andrà in soffitta per lasciare spazio ai Mondiali. La Salernitana, però, programma amichevoli e la sfida di lusso sarà disputata il 22 dicembre allo stadio Arechi contro il Nizza. I granata sono di stanza a Parma. In ritiro stanno rifinendo la preparazione prima del faccia a faccia contro la squadra di Berlusconi e Galliani. L'allenatore Davide Nicola non ha effettuato conferenza stampa. Ha, invece, dettato alcune frasi all'ufficio stampa che le ha pubblicate sul sito ufficiale del club.

La presentazione

“Quella di domani sarà una partita difficile come tutte quelle di questo campionato, il Monza ha ottime qualità e cercherà di vincere così come vogliamo fare noi. Abbiamo tantissima voglia di chiudere bene questa prima parte della stagione. Siamo stati in ritiro questi tre giorni per lavorare bene e prepararci al meglio per questa partita. Domani servirà il massimo impegno per cercare di fare una bella prestazione”. Queste le parole del tecnico granata Davide Nicola alla vigilia di Monza – Salernitana. Il mister ha quindi concluso: “Nel calcio moderno è fondamentale l’apporto di tutti, quello che conta è che chiunque giochi sia dall’inizio che a gara in corso pensi esclusivamente a esprimere il proprio massimo potenziale per cercare di mettere tutto in funzione della squadra. Il sostegno del nostro pubblico è sempre fondamentale, vogliamo trasmettere a loro tutta la voglia che abbiamo di fare bene in quest’ultimo impegno dell’anno. Dopo ci sarà una pausa importante e ci sarà tutto il tempo di recuperare quindi dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo”.

Le formazioni

Fazio alza bandiera bianca: la caviglia sinistra fa ancora male. Nicola lo sostituirà con Pirola, che giocherà sul fianco sinistro di Daniliuc. Il centrale di riferimento, a destra, sarà Bronn. Candreva ritorna sulla fascia destra e Mazzocchi a sinistra. In mediana, da destra a sinistra, spazio a Maggiore, Bohinen e Lassana Coulibaly. Dia e Piatek saranno gli attaccanti. Il Monza deve gestire le condizioni fisiche di Izzo e deve decidere se far partire dal 1' Mota Carvalho oppure Petagna. Caprari e Pessina dovrebbero giocare a sostegno della punta, nel modulo 3-4-2-1. Rispetto alla partita persa di misura allo stadio Olimpico contro la Lazio, i brianzoli dovrebbero impiegare in formazione base Rovella, a lungo cercato anche dalla Salernitana nella sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista scuola Juventus dovrebbe giocare nel nuovo ruolo di Pessina (convocato in Nazionale come Mazzocchi, Izzo no), che a Roma ha fatto il play per sopperire all'assenza di Sensi e che adesso sarà avanzato. Uno tra Machin e Colpani dovrebbe partire dalla panchina. A destra Ciurria, a sinistra Carlos Augusto.