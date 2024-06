Da Tchaouna alla Turchia: l'ex ds granata Morgan De Sanctis è vicino al Besiktas

Morgan De Sanctis, ex direttore sportivo della Salernitana, è vicinissimo al Besiktas. Il dirigente abruzzese, che in granata ha vissuto la salvezza con il record di punti durante la prima gestione di Paulo Sousa, ha ingaggiato Tchaouna a costo zero e poi è rimasto travolto dalla crisi tecnica, dalla girandola di allenatori e dallo scarso rendimento di alcuni giocatori, a cominciare dai big, adesso è vicinissimo ad accordarsi con il club turco. Nella stagione 2008/2009, è stato il portiere del Galatasaray e ha vinto anche la Supercoppa di Turchia.

Lo scenario

Porterà con sé il proprio gruppo di lavoro, composto da Giulio Migliaccio e Simone Lo Schiavo. La trattativa con il Besiktas è in dirittura d'arrivo e sboccia proprio mentre la Salernitana di Iervolino e Milan è alle prese con la scelta del nuovo uomo mercato. Legowski, Martegani, Trivante, Ikwuemesi: con le economie a disposizione, De Sanctis ha ingaggiato alcuni giocatori che in granata non hanno reso, alcuni dei quali meteore. E', però, un dato di fatto anche l'intuizione di Tchaouna, arrivato in granata a costo zero e attraverso un lavoro di scouting. La Salernitana lo ha rivenduto a 8 milioni più bonus alla Lazio. Da questa cifra va sottratto il 40% che deve essere corrisposto al Rennes, un indennizzo che poteva essere eliminato ad inizio trattativa, se il club granata avesse optato per un esborso di 500mila euro.