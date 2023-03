Prima il comunicato degli ultras, poi l'invito alla distensione pronunciato dal patron granata Iervolino, infine le bandiere azzurro e anche un goliardico video (ormai virale) che fa il giro dei social, facendo il verso a "This is Sparta". Il Napoli è ad un passo dallo scudetto e la Salernitana è ad un passo dal "proprio scudetto", la seconda salvezza di fila in Serie A. Il derby del 29 aprile, allo stadio Diego Armando Maradona, è ormai prossimo. In questa data, su sponda azzurra, ci potrebbe essere anche il conforto dell'aritmetica. Sui dissidi e il fermento di queste ore è intervenuto anche Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania.

Le sue dichiarazioni

"Si avvicina la vittoria del campionato italiano da parte del Napoli, vorrei invitare tutti, lo faccio in modo particolare per i tifosi delle altre squadre ad avere un atteggiamento di grande serietà e correttezza. Lo dico anche ai tifosi della Salernitana, credo che si debbano avere comportamenti di grande civiltà e di grande rispetto", ha detto De Luca durante la propria diretta Fb. "Il Napoli ha condotto un campionato straordinario che credo passerà alla storia dello sport - ha sottolineato il presidente della Regione - nel nostro paese occorre avere rispetto per i valori sportivi e occorre trasmettere alle giovani generazioni i valori di solidarietà, di civiltà. Non sono più tempi per diffondere vecchie abitudini sbagliate per alimentare tensioni francamente intollerabili con i tempi moderni. Mi auguro che tutti sappiano esprimere apprezzamento e rispetto per i valori sportivi e avere comportamenti di grande civiltà".