Salernitana da sballo, la voce dei tifosi: "E' stato un derby meraviglioso"

"Grazie ragazzi". Tra poche ore i granata saranno di nuovo in campo per sfidare la Fiorentina allo stadio Arechi. La città, però, fa ancora festa per il punto di platino conquistato dalla Salernitana contro il Napoli, un punto prezioso in chiave salvezza.

La voce dei tifosi

Il commento di Mimmo Rinaldi: "In questi mesi si è caricata troppo la partita, nel senso che ci hanno voluto inculcare che ci doveva far piacere che una squadra del Sud vincesse il campionato, che Napoli è qui a due passi, che non c'è bisogno di questa sciocca rivalità. Tutto giusto: nessuna invidia per nessuno, una squadra del Sud ha vinto lo scudetto. ll banco è saltato quando la partita è stata spostata con decisione unilaterale con l'aggiunta di problemi logistici legati alla impossibilità di reperire un albergo a Napoli. La partita è stata spostata ma non in contemporanea con la Lazio: dopo la vittoria dell'Inter, c'erano tutti gli ingredienti per consentire al popolo napoletano di sfogare ciò che hanno dentro da 33 anni. Poi sappiamo tutti come è andata. Gyomber è stato un muro, Lassana mostruoso, Dia giocatore di livello superiore. Auguri al Napoli per questo scudetto meritatissimo: sono i più forti di tutti. Nello stesso tempo, ribadisco che la mia magica Salernitana andava e va rispettata, cosa che non è avvenuta: ci stiamo giocando la salvezza, non il torneo di scopone scientifico al bar della piazzetta". "Credo che sia stato raggiunto il livello calcistico più alto della storia granata - dice Mario De Rogatis - Abbiamo disputato una partita straordinaria, rovinando la festa ai futuri campioni, a conferma che nel calcio non vi è nulla di scontato. Non ci sono più parole spendibili per Dia, e che dire di un muro come Gyomber e di un trequartista di qualità come Kastanos! Adesso incontrare i granata, imbattuti da nove turni, è dura per tutti. Ci bastano 3,4 punti per essere salvi, considerando il calendario delle avversarie". Antonio Positano commenta: "Della festa si parla quando si torna e non quando si va. Abbiamo subito per una settimana ed abbiamo aspettato in silenzio. Adesso abbiamo la prova che un Dio del pallone esiste. Buona prestazione della Bersagliera che ha giocato in modo fiero. Un grande Dia ha dato una grande gioia alla nostra città". Paolo Toscano: "Che soddisfazione! La certezza di aver già vinto lo scudetto aritmeticamente, ancor prima di scendere in campo, non ha fatto i conti con una grande Salernitana. Ormai possiamo dire che siamo salvi e contro di noi nessuno farà punti facilmente". Chiosa e battuta di Ciro Troise: "Si allunga la striscia positiva, squadre dietro a distanza, una gara in meno alla fine. Meglio di così non poteva andare. A questo punto posticipiamole tutte".