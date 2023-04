Caos derby, il sindaco di Salerno chiede rispetto: "Rivedere il calendario della Salernitana"

Prosegue il pressing sulla Lega Serie A per lo spostamento di Napoli-Salernitana di 24 ore, dal 29 al 30 aprile. La Salernitana, in questo modo, beneficerebbe di 24 ore in meno per preparare la gara casalinga contro la Fiorentina. Il primo cittadino Enzo Napoli ha avuto anche un colloquio con Prefettura e Questura.

L'intervento del primo cittadino

"Non si può squilibrare il campionato – ha detto il sindaco di Salerno -. Comprendiamo i motivi di ordine pubblico ma vanno coniugati con aspetti di regolarità del campionato che devono essere salvaguardati. Si possono spostare le partite ma allo stesso tempo vanno create le condizioni affinché non si turbi il prosieguo del campionato e le squadre abbiano la loro possibilità di recupero sportivo e fisico. Insomma bisogna fare in modo che tutto "tenga" in un ragionamento equilibrato. Niente eccessi, lasciamo sempre spazio alla razionalità e all’equilibrio: credo che ci siano le condizioni affinché la Salernitana non sia penalizzata in questo meccanismo che corre il rischio di essere stritolante".