Derby, tattica, sospiri: è il giorno di Napoli-Salernitana: le formazioni

Paulo Sousa ha squadrato il foglio: "Ci devi credere", ha detto alla Salernitana. Mentre lo stadio Maradona si veste a festa, confidando di ottenere anche il onforto dell'aritmetica per la conquista del terzo scudetto, i granata hanno ricevuto il sostegno della propria gente, al momento della partenza dall'albergo dove hanno dovuto fissare il proprio quartier generale, cambiando la logistica in corsa. Arbitrerà Marcenaro di Genova.

La tattica

Spalletti non rinuncia ai suoi campioni in attacco. Paulo Sousa potrebbe rispondere con un modulo prudente, schierando una sola punta di ruolo. La Salernitana ha cinque diffidati: in avvio potrebbe rinunciare sia a Piatek sia a Vilhena. Non è escluso che Maggiore, ristabilitosi dall'infortunio, possa far coppia con Candreva da sottopunta, alle spalle di Dia. Kastanos schierato largo a destra. Mazzocchi partirà dalla panchina.

Le formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. In panchina: Gollini, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Bereszynski, Ndombele, Demme, Gaetano, Zerbin, Zedadka, Elmas, Raspadori, Simeone. Allenatore: Spalletti.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Nicolussi Caviglia, Lassana Coulibaly, Bradaric; Maggiore, Candreva; Dia. In panchina: Sepe, Fiorillo, Troost-Ekong, Lovato, Bronn, Mazzocchi, Sambia, Bohinen, Vilhena, Iervolino, Piatek, Bonazzoli, Botheim. Allenatore: Paulo Sousa.