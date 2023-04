Manca solo l'ufficialità: Napoli-Salernitana si giocherà domenica pomeriggio

Napoli-Salernitana cambia giorno e orario. Il fischio d'inizio, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, è stato rimodulato alle ore 15 di domenica 30 aprile. Azzurri e granata scenderanno, dunque, in campo al termine di Inter-Napoli, in programma allo stadio Meazza alle ore 12.30.

Logistica

Adesso è lotta contro il tempo per ridefinire la logistica. Le due squadre dovranno trovare a tempo di record un nuovo quartier generale e soprattutto evitare di restare intrappolati negli ingorghi stradali. In particolare, la Salernitana potrebbe decidere di non soggiornare più a Napoli ma di raggiungere il capoluogo di regione viaggiando in autobus da Salerno, in prima mattinata. Fuorigrotta sarà intasata non solo per vicende calcistiche: in contemporanea, si prevedono circa centomila persona in zona Mostra d'Oltremare per l'edizione 2023 del Comicon.