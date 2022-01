Derby e pungente ironia, parla Sabatini: "Ogni tre corner, un rigore"

"Hanno ripristinato la regola della piazzetta". Perentorio, elegante ma pungente, Sabatini porta alla ribalta nazionale le rimostranze della Salernitana, dopo i calci di rigore concessi al Napoli. Dov'è il Var? Lo ha chiesto la Salernitana, lo ha invocato e non l'ha ottenuto.

La reazione

"Walter, vieni qua". Dopo la partita un sorridente Spalletti ha invitato il dirigente granata a condividere il proscenio televisivo. Al cospetto di Dazn, Sabatini ha espresso il proprio punto di vista su una partita dal pronostico scontato ma che è lasciato più di qualche dubbio - due, mascroscopici - in occasione dei calci di rigore concessi al Napoli. l direttore sportivo della Salernitana, a fine partita, è stato protagonista di un simpatico siparietto con Spalletti, suo ex allenatore alla Roma e all'Inter. Elegante ma pungente, il dirigente ha detto a Dazn: "Hanno ripristinato la regola della piazzetta, ogni tre corner un rigore. Ne hanno dati due e io non li ho visti. Il Napoli magaria avrebbe comunque vinto, ma i due rigori non c'erano".