La carica degli ultras: cori e striscioni davanti all'albergo della Salernitana

Squadra in casa

Squadra in casa Napoli

Il derby è già cominciato. A Salerno, nei pressi del Novotel dove la squadra ha dovuto fissare il proprio quartier generale cambiando in corsa la logistica, i supporter della curva Sud Siberiano hanno organizzato tifo da stadio per spronare Dia e compagni.

Lo striscione

"Lotta forte e non mollare". Gli ultras hanno srotolato questo striscione e hanno fatto sentire la propria voce, calore e sostegno alla squadra granata. Il divieto di trasferta impone loro di non presentarsi nel settore ospiti dello stadio Maradona. Sono stati comunque venduti 57 biglietti per questo spicchio di stadio. La Salernitana ha chiesto al Napoli di verificare le generalità di chi ha acquistato questa piccola scorta di tagliandi, allo scopo di evitare commistioni nel settore ospiti dell'impianto di Fuiorigrotta.