Derby e divieti: i tifosi della Salernitana non potranno partecipare alla trasferta di Napoli

Disco rosso per i tifosi della Salernitana: non potranno partecipare alla trasferta di Napoli. Lo ha deciso di Casms al quale si è rivolto l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive per la valutazione finale. Com'era accaduto all'andata allo stadio Arechi, pure la gara in programma allo stadio Maradona sarà vietata alla tifoseria ospite.

Lo scenario

La partita è in programma a Fuorigrotta il 29 aprile alle ore 15. La Salernitana, reduce dalla gara casalinga in programma il 22 aprile con il Sassuolo, affronterà la squadra di Spalletti con l'obiettivo di mettere il bastone tra le ruote ad un'altra big del campionato, dopo il punticino rosicchiato al Milan a San Siro e all'Inter allo stadio Arechi. Il Napoli, scosso dall'eliminazione in Champions League, è deciso a chiudere i conti in Serie A, dopo una stagione da schiacciasassi. Il derby potrebbe essere "vietato" anche ai difensori Mario Rui e Rrahmani, usciti malconci dalla partita di Champions League contro il Milan.