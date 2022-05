Nicola, il rinnovo è servito: intesa biennale con la Salernitana

Il rinnovo è servito. Davide Nicola, allenatore della Salernitana, si è accordato con il club granata per due anni.

Lo scenario

Il contratto biennale, fino al 2024, prevede uno stipendio da 800mila euro a stagione per l'allenatore di origini piemontesi. C'è però una postilla, una clausola: il club granata si riserva la facoltà di non confermare eventualmente l'allenatore a fine campionato. Potrà liberarlo pagando una penale di 200mila euro. Nicola ha debuttato allo stadio Arechi contro il Milan, poi laureatosi campione d'Italia. Il 5 maggio, battendo il Venezia in casa, ha messo piede per la prima volta in zona salvezza e la difesa. La sconfitta casalinga contro l'Udinese non ha lasciato strascichi, grazie al contemporaneo pareggio del Cagliari a Venezia. Così "Didi", mister salvezza, èì stato portato in trionfo dai giocatori in uno stadio diventato discoteca a cielo aperto.