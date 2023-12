La Nocerina torna alla vittoria: Basanisi stende l'Atletico Uri

La Nocerina torna alla vittoria, battuto l’Atletico Uri al San Francesco con una rete messa a segno da Basanisi nei minuti iniziali del secondo tempo. La compagine di Marco Nappi ritrova i tre punti in campionato. La cronaca si apre con un traversone di Vecchione dalla destra e con un colpo di testa di Parravicini, l’attaccante non inquadra al 2’. Gli ospiti rispondono con due iniziative di Attili al 4’ e al 7’, sulla seconda è la traversa a salvare i molossi. All’11’ altra opportunità per gli ospiti con Cristaldi che viene ostacolato dalla difesa, sulla respinta Ansini impegna Venturini. L’undici rossonero tenta di rispondere con Mazzei al 17’ e con Liurni al 24’, la retroguardia avversaria regge. Alla mezz’ora chance per Guida al limite dell’area ma, disturbato, non riesce ad indirizzare. Al 32’ Vecchione stacca e colpisce di testa, la traiettoria si trasforma in un potenziale assist: una deviazione però fa terminare la palla all’esterno del rettangolo verde. Al 34’ doppia occasione per la Nocerina. Cross di Liurni e incornata di Parravicini, Tirelli è prodigioso. Sul prosieguo ancora Vecchione spedisce a lato. Il primo tempo va in archivio con un tiro di Grande deviato in angolo da Tirelli. In avvio di ripresa i padroni di casa sbloccano la gara. Al 48’ Guida pennella da punizione, Basanisi impatta e sigla il vantaggio. La reazione dell’Atletico Uri è di Ansini al 55’: il numero dieci, innescato da Ravot, spara largo di un soffio. L’intensità della partita si abbassa, la squadra di Nappi gestisce. I giallorossi vanno a caccia del gol del pareggio, al 78’ Venturini è miracoloso su Fangwa. Poi Ankovic non riesce a finalizzare per un intervento decisivo della difesa. Termina così la gara del San Francesco.