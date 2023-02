Nocerina battuta a Brindisi

Squadra in casa

Squadra in casa Brindisi FC

Brindisi-Nocerina 1-0

Brindisi Fc: Vismara, Esposito, Gorzelewski, Sirri, Valenti, Malaccari (De Rosa dal 46' st), Cancelli, Opoola (Palumbo dal 41' st), D’Anna, Felleca (Ceesay dal 24’ st), Diouf (Santoro dal 35’ st). A disp. Di Fusco, Montalto, Dammacco, Baldan, Maltese. All. Danucci.

Nocerina: Russo, Menichino (Bandiera dal 21’ st), Romeo, De Marino, Maletic, Ziello, Ciacomarro, Chietti, Mancino (Schiavella dal 41’ st), Garofalo, Hedman (Flora dal 21’ st). A disp. Caliendo, Stagkos, Schiavella, Fusco. All. Erra.

Arbitro: Davide Galiffi di Alghero.

Marcatori: Sirri 7’ st.

Un gol di Sirri ad inizio ripresa basta al Brindisi per battere la Nocerina. Società che in queste settimane sta definendo diversi accordi economici con ex calciatori.