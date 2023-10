La Nocerina spreca, con la Boreale termina 1-1. Liurni riprende Cardillo, Piccioni sbaglia un rigore nel finale

La Boreale passa in vantaggio nel primo tempo, la Nocerina trova il pareggio e spreca la palla della rimonta dagli undici metri nel finale. La gara del San Francesco, valida per l’ottava giornata del campionato, termina con il risultato di parità. Si chiude così, dopo l’esonero di Esposito e la vicenda Ferraro, la settimana difficile per i rossoneri.

Squadra ospite subito pericolosa con Cardillo che chiama in causa Venturini con una conclusione, il portiere si distende e respinge. L’autore del gol vittoria contro l’Ischia una settimana fa ci riprova all’8’, ma la giocata è imprecisa. Al 10’ rispondono i padroni di casa con Liurni che serva Basanisi, Corriere si fa trovare pronto e si salva con l’aiuto della traversa. I molossi restano in avanti e si affacciano dalle parti avversarie con El Bakhtaoui e con Caccavallo. L’undici di Granieri replica e al 22’ passa in vantaggio. Damiani scappa a Crasta e scodella in area dove Cardillo, di testa, insacca alle spalle di Venturini. La Nocerina cerca di reagire con una sassata di Basanisi al 28’, ma alla mezz’ora Canestrelli sfiora il raddoppio per i suoi. Il gol galvanizza la Boreale che sporca i guantoni di Venturini ancora con Cardillo e con Sablone. La frazione iniziale va in archivio con un’incornata larga di Citarella. Al 53’, su un pasticcio difensivo degli ospiti, i rossoneri trovano il pareggio: ci pensa Liurni a ristabilire l’equilibrio. Al 60’ l’undici campano va a caccia del raddoppio, Faissal conquista il possesso e serve Basanisi che, a sua volta, innesca Liurni: Corriere c’è e tiene a galla i suoi. La replica laziale non si fa attendere con Cardillo da calcio piazzato, Venturini è attento. All’80’ Liurni viene messo giù in area di rigore, l’arbitro assegna il penalty ai molossi. Dal dischetto si presenta Piccioni che sbaglia e, sulla respinta, spedisce fuori. L’ultima occasione dell’incontro è per Vecchione al 92’, ma il risultato non cambia: al triplice fischio è 1-1 al San Francesco.