Nocerina, Palmieri e Talamo stendono il Francavilla

NOCERINA-FRANCAVILLA 2-1 (p.t. 1-0)

NOCERINA: Pitarresi, Rizzo, Cason, Menichino (28’ st Chietti), Esposito (40’ st Sellitti), Vecchione, Donnarumma, Garofalo, Palmieri (38’ st Mancino), Talamo, Simonetti (1’ st Bruno). All. Cavallaro.

FRANCAVILLA: Prisco, Di Ronza (15’ st Dopud), Ferrante, Russo, Polichetti, Vaughn (35’ st Cristallo), Cabella (32’ st De Marco), Ganci (15’ st Langone), Gentile, Nolè, Melillo. All. Ragno.

ARBITRO: Vogliacco di Bari.

RETI: 30’ pt Palmieri, 24’ st Talamo, 29’ st Nolè.

AMMONITI: Ferrante, Di Ronza, Russo, Sellitti, Pitarresi, Mancino.

La Nocerina conquista i tre punti nell'esordio casalingo allo stadio Francesco d'Assisi. A pagarne le spese nella seconda giornata del girone H del campionato di serie D è il Francavilla, che già al 1’ rischia grosso sul cross di Menichino sul quale Talamo non ci arriva di pochissimo. Passato il quarto d'ora i molossi hanno una occasione d'oro. Simonetti ruba il tempo a Ferrante che lo atterra in area, per l'arbitro non ci sono dubbi e decreta il calcio di rigore con conseguente ammonizione per il difensore. Sul dischretto va lo stesso Simonetti che calcia centrale, il portiere ospite Prisco intuisce e respinge la conclusione. Alla mezz'ora prima è il Francavilla che rischia di passare in vantaggio con Ganci che riceve a centro area tutto solo ma il suo tiro termina poco fuori. Poi sul cambio di campo sono i padroni di casa a sbloccare il punteggio. Lancio a scavalcare la difesa per Palmieri che stoppa e si trova a tu per tu col portiere battendolo con un tiro sul secondo palo. Al 40' il Francavilla si rende di nuovo pericolo con Gentile che entra in area ma trova la risposta di Pitarresi che giusto un minuto dopo si ripete. Ad inizio ripresa sono ancora gli ospiti che provano invano a segnare il gol del pari, prima con Polichetti che calcia a lato e poi con Nolè che conclude troppo alto. Si rivede in attacco la Nocerina che al 24’ tira dalla lunga distanza con Vecchione, la palla termina sul fondo. Poi una incmprensione tra il portiere Prisco e il difensore Ferrante favorisce Talamo che è lesto ad insaccare il 2-0. La reazione degli avversari è immediata visto che al 29’ Nolè sfrutta un errore della difesa molossa e supera Pitarresi per il gol che accorcia le distanze. Ultima occasione per Garofalo che su punizione scheggia la traversa, e dunque la gara finisce 2-1.