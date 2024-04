Nocerina sconfitta, il Cassino passa al "San Francesco": decide Magliocchetti

Il Cassino espugna il “San Francesco” e piega la Nocerina a domicilio, Magliocchetti decide lo scontro diretto con il sigillo al tramonto del primo tempo. La sconfitta della squadra di Marco Nappi tiene aperta la lotta per il secondo posto e regala la matematica promozione in Serie C alla capolista Cavese.

Buon approccio al match per i molossi, ma la prima occasione è per la formazione laziale. All’8’ Magliocchetti colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo e Fantoni neutralizza senza troppe difficoltà. Il team rossonero cerca di replicare, la squadra di Carcione si riporta in attacco con un tiro-cross di Darboe deviato in corner al 17’. Passano tre minuti e Abreu ci prova al volo, ancora una volta la difesa di casa si oppone. Poi al 23’, su un traversone di Mele, Fantoni si fa trovare pronto all’intervento. Il Cassino costruisce le migliori occasioni e sfiora il vantaggio altresì al 27’ con Lazazzera, nell’altra metà campo invece è Gadaleta a divorarsi il gol davanti a Stellato. Al 31’ uscita da rivedere da parte di Fantoni, Rossi non approfitta della porta sguarnita ed è protagonista di un tiro maldestro. Al 39’ la traversa nega la gioia a Maciariello, in pieno recupero Magliocchetti gela il “San Francesco”: il dieci, sugli sviluppi di un angolo, impegna Fantoni e sulla respinta insacca.

Al ritorno in campo dopo l’intervallo la Nocerina va a caccia della rete del pareggio: Liurni, servito da Guida, mette in affanno la retroguardia ospite. Al 49’ botta al volo di Pinna e Stellato compie un grande intervento. Il Cassino rischia sul corner seguente, Petti e Pinna fanno tremare gli avversari. Al 60’ Cardella svetta e Stellato fa un’altra parata notevole, il duello si ripropone al 64’ e ancora una volta l’estremo difensore si supera sulla giocata dell’attaccante. I molossi spingono alla ricerca del gol, non mancano però gli errori di misura in fase di costruzione. Nel finale espulso mister Nappi, i rossoneri non riescono a recuperare lo svantaggio e al triplice fischio si arrendono ai biancazzurri. Un risultato che restituisce un verdetto importante nel girone G: la Cavese, corsara sul campo della Costa Orientale Sarda, ringrazia e vince il campionato.

Il tabellino

Nocerina (4-3-3): Fantoni; Mariano, Mazzei, Pinna, Esposito (37’ Rossi); Carotenuto, Tuninetti (54’ Cardella), Citarella (76’ Gadaleta); Liurni, Gaetani (37’ Petti), Guida (76’ Maimone). A disp.: Pellegrino, Giacinti, Garofalo, Dorato. All.: Nappi

Cassino (3-5-2): Stellato; Cocorocchio, Mileto, Lazazzera; Raucci, Darboe (65’ Cavaliere), Mele (67’ Lucchese), Magliocchetti, Maciariello; Abreu (72’ D’Angelo), Rossi (67’ Bianchi - 97’ Evangelista). A disp.: Imbastaro, Carnevale, Evangelista, Tullio, Caiazzo. All.: Carcione

Arbitro: Eremitaggio di Ancona

Marcatori: 46’ pt Magliocchetti (C)

Ammoniti: Petti (N), Liurni (N), Cocorocchio (C), Mariano (N), Citarella (N), Mele (C), Pinna (N), Nappi (N), Maimone (N), Stellato (C)

Espulso: Nappi (N) dalla panchina