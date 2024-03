Nocerina-Cavese continua a distanza, il club rossonero presenterà ricorso ed esposto

Restano accesi i riflettori sul derby giocato domenica allo stadio San Francesco tra la Nocerina e la Cavese. Dopo la polemica per il gol annullato a Tuninetti al tramonto del primo tempo, sono arrivati i provvedimenti del Giudice Sportivo che, oltre all'ammenda per i blufoncè (200 euro), ha multato (3mila euro) e punito il club rossonero che dovrà giocare una partita a porte chiuse. I molossi, con una nota ufficiale, hanno replicato: "L’Asd Nocerina 1910 presenterà ricorso avverso la decisione del giudice sportivo della Serie D che ha comminato un’ammenda di euro 3.000,00 ed una gara a porte chiuse. La decisione è stata adottata ieri pomeriggio dopo una serie di consultazioni con i consulenti legali della società con i quali sono stati definiti i termini dell’appello".

Al centro del dibattito anche la rete annullata a fine primo tempo per fuorigioco, riportando alla luce un precedente dell'arbitro Maccorin con i biancoblù: "Nelle prossime ore sarà anche inviato alla Lega Nazionale Dilettanti e all’Associazione Italiana Arbitri un esposto che avrà come oggetto l’episodio della rete annullata alla squadra rossonera nel corso della partita di domenica scorsa con la Cavese. Anche attraverso le nuove tecnologie oggi in uso, è stato possibile appurare, quasi in tempo reale, l’evidente errore commesso dal giudice di gara che ha annullato, su segnalazione di un suo assistente, il gol della Nocerina Pur commentando in maniera positiva il complessivo lavoro del signor Michele Maccorin, la società rossonera si augurava una sua maggiore fermezza quando, al minuto 42 del primo tempo, un suo assistente ha segnalato una posizione irregolare di un calciatore rossonero, indicazione che ha spinto l’arbitro ad annullare la rete mettendo in atto una chiara ingiustizia nei confronti della Nocerina. Va sottolineato che non è la prima volta che accade. Un episodio simile si era verificato il 5 settembre del 2022. L’arbitro Maccorin dirigeva la partita Cavese-Altamura. Alla formazione pugliese venne negata una rete dopo l’intervento di un suo assistente, decisione che innescò numerose polemiche. Identica cosa si è verificata domenica scorsa al San Francesco. Probabilmente il signor Maccorin non è molto fortunato nel contributo ricevuto dai suoi collaboratori".

La nota dei rossoneri si chiude con un ringraziamento alla tifoseria: "La Nocerina Calcio 1910 ringrazia i tanti tifosi che domenica scorsa hanno affollato e animato le gradinate dello stadio, sostenendo la squadra ininterrottamente, mantenendo un comportamento di grande compostezza e sportività in occasione del gol annullato ma palesemente regolare. Purtroppo, una crepa nella gestione dell’ordine pubblico da parte di qualche esponente degli organi preposti a tale servizio, ha provocato a fine gara momenti di confusione che, probabilmente, hanno indotto il giudice sportivo ad adottare il provvedimento disciplinare. I soci della Nocerina Calcio 1910, per niente scoraggiati da tali eventi ed entusiasmati dall’affetto dei tifosi, confermano il loro impegno nel proseguire nel modo migliore il campionato in corso, dando continuità al progetto avviato con ingenti investimenti all’inizio del 2023 per risollevare le sorti della Nocerina. Infatti la società si adopererà a tutti i livelli per ottenere gli obiettivi prefissati ed offrire al popolo rossonero le soddisfazioni che merita".