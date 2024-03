Nocerina-Cavese al San Francesco, arriva la decisione del Prefetto

Accesa rivalità tra le due tifoserie, non ci saranno i sostenitori ospiti allo stadio San Francesco. È la decisione del Prefetto della Provincia di Salerno che ha disposto, in occasione dell’incontro Nocerina-Cavese del prossimo 10 marzo alle ore 14.30, la vendita dei tagliandi soltanto ai residenti delle città di Nocerina Superiore e Nocera Inferiore. Il settore destinato ai biancoblù invece resterà chiuso. Dunque, come accaduto nella partita d’andata, anche al ritorno non ci saranno i supporters ospiti. La capolista, con un vantaggio di undici lunghezze sui molossi, non potrà contare sul sostengo del suo pubblico.