Nocerina corsara, Cavese sconfitta e in 'punizione'

Termina con una vittoria la terza giornata del campionato di serie D per la Nocerina, che ha espugnato il campo sportivo Tursi di Martina Franca. I molossi portano dunque a casa i tre punti, grazie alla rete di Scaringella nel corso del primo tempo. Si chiude invece con una sconfitta per la Cavese che cade sul terreno amico dello stadio Simonetta Lamberti contro il Barletta, in vantaggio dopo soli 11' di gioco con la rete di Lattanzio. Diverse le occasioni sotto porta per gli aquilotti di mister Troise, tra cui un palo di Gaeta, che però non sono state concretizzate. In virtù del risultato non positivo, la Cavese non ha osservato il consueto giorno di riposo post partita, ma già in mattinata si è ritrovata proprio al Lamberti per sostenere un allenamento a porte chiuse.